I primi pagamenti relativi all’Ape social verranno effettuati a partire dal 22 dicembre. Ad assicurarlo è l’Inps. L’istituto di previdenza spiega che in questa prima tranche, già promessa negli scorsi giorni da Palazzo Chigi, rientrano anche gli arretrati per un totale di quasi 10mila beneficiari (per l’esattezza 9.839). Sarà quindi il 78% degli aventi diritto a ricevere i pagamenti a partire dal 22 dicembre: si tratta di buona parte di coloro che hanno presentato domanda entro il 15 luglio 2017.

In totale le certificazioni accolte rispetto alle domande presentate a luglio sono 12.624. L’Inps, per riuscire a saldare i primi pagamenti, ha messo in atto una operazione di liquidazione straordinaria partita l’11 dicembre. La liquidazione delle restanti 2.785 domande presentate a luglio verrà effettuata nei prossimi giorni, secondo quanto assicurato ancora dall’istituto di previdenza.

I prossimi pagamenti saranno effettuati a partire dal 20 gennaio 2018. L’Inps, a partire dai primi giorni di gennaio, inizierà a liquidare anche le prestazioni destinate ai lavoratori precoci. I beneficiari riceveranno i primi pagamenti a partire dai primi giorni di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontario), l’istituto di previdenza ha fatto sapere di essere in attesa della firma degli accordi quadro fra Ministeri, Abi e Ania. Una volta siglati gli accordi, l’Inps, entro i successivi 15 giorni, invierà al ministero del Lavoro, per la sua approvazione, la circolare interpretativa e pubblicherà un simulatore online che consentirà agli interessati di stimare l’entità del finanziamento richiedibile.