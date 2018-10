È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì sull’autostrada A5, in direzione Aosta, in prossimità dell’uscita di Nus. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita. Si tratta di Carmine Cervone, quarantottenne di Morgex (Aosta) e di Adele Moramarco, cinquantaduenne torinese. All’origine dell’incidente stradale c’è stata, stando alla ricostruzione della polizia stradale intervenuta sul posto, una perdita di controllo da parte del conducente della vettura. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto in direzione di Aosta quando, a circa 2.5 chilometri dal casello di Nus, il loro veicolo è uscito dalla carreggiata e ha impattato violentemente contro il guardrail laterale. Nell’incidente mortale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Entrambe le vittime si trovavano a bordo della stessa vettura.

L’uomo alla guida non avrebbe avuto la patente – I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e della donna. Per estrarre i due cadaveri dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili de fuoco, arrivati sul posto insieme al 118 e alla polizia stradale di Pont-Saint-Martin che sta compiendo i rilievi per accertare con precisione che cosa sia avvenuto. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo alla guida era al momento senza patente. A quanto si apprende gli era stata sospesa un anno fa.