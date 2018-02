Grave incidente sulle piste sciistiche della Valle d'Aosta nella stessa giornata in cui a Campo Felice, in Abruzzo, due sciatori sono rimasti uccisi da una valanga e ad appena 24 ore di distanza dall'incidente che ieri a Gressoney ha avuto come sfortunato protagonista un bambino che si è infortunato mentre si esercitava con il maestro di sci. Un piccolo della stessa età è caduto da una seggiovia degli impianti sciistici di La Thuile. Cosciente, è ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Parini di Aosta. I medici hanno indicato 15 giorni di prognosi per traumi e contusioni varie. L'incidente è avvenuto questa mattina; il piccolo è caduto da un'altezza dai sette ai nove metri, dinamica e causa dell’evento sono in fase di valutazione. In un primo momento era stato portato al centro traumatologico della località sciistica, poi lo staff medico ha deciso di trasferirlo in elicottero all'ospedale regionale. Il bimbo si trovava sulla seggiovia Maison Blanche insieme con il padre e ad altri due bambini. L'impianto parte dal paese di La Thuile e arriva fino a quota 1.652 metri. "L'incidente è avvenuto subito dopo la partenza, a un centinaio di metri, appena fuori dalla stazione. Il bambino è scivolato, cadendo sulla pista battuta sottostante. Non abbiamo informazioni più precise", spiega un responsabile dell’azienda che gestisce le strutture di risalita di La Thuile.

L’incidente di ieri è avvenuto invece sulle piste tra Gressoney-La-Trinité (Aosta) e Alagna Valsesia (Vercelli). Il bimbo è stato tratto in salvo dall'elisoccorso valdostano e poi portato all'ospedale Parini di Aosta; quindi trasferito all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Nella notte è stato operato per la rottura della vescica. L'operazione è perfettamente riuscita. Secondo quanto si è appreso, il bambino al momento dell'incidente era con un maestro di sci ed è caduto autonomamente, senza scontrarsi con altri sciatori. Stava affrontando una discesa nella zona del Passo dei Salati, tra Valle d'Aosta e Piemonte.