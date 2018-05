Stupro e traffico di esseri umani a scopo di schiavitù sessuale, crudeltà verso i bambini. Sono le gravissime accuse alle quali deve rispondere Morgan Summerlin, 25enne dello Stato USA della Georgia, che ha ammesso di aver fatto molestare e violentare le sue giovanissime figlie da alcuni anziani in cambio di denaro. La corte ha confermato che la donna avrebbe portato le sue due bambine, di 5 e 6 anni, a casa del 78enne Richard ‘Pop' Office, riferisce WSVN. Mentre lei aspettava nel soggiorno, l’uomo avrebbe portato le piccole in camera da letto, e lì avrebbe violentato la più piccola mentre la sorella gli massaggiava i piedi, secondo il procuratore distrettuale della Contea di Fulton. Poi avrebbe dato $ 100 ad ognuna, soldi che la madre ha poi tolto alla figlioletta, sempre secondo quanto stabilito dalla corte.

La scorsa settimana, Office è stato giudicato colpevole di stupro, molestie su minori, traffico di persone a scopo di schiavitù sessuale, violenza sessuale intenzionale, ed è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, a cui vanno a sommarsi altri 146 anni di carcere. Ma la 25enne ha ammesso di aver portato le sue figlie anche a casa di Alfredo Trejo, che avrebbe riferito di averle violentate e molestate. L’uomo è stato condannato il 26 febbraio per stupro, molestie su minori, traffico di esseri umani a scopo di schiavitù sessuale e molestie aggravate su minori. È stato condannato a 25 anni di prigione. "È difficile immaginare fatti più orribili di quelli di cui si parla in questo caso", ha detto Irina Khasin, procuratore distrettuale capo del distretto, alla stazione di notizie WSVN. “Spero che queste due bambine possano in qualche modo sopravvivere a questo abuso e crescere da adulte sane e condurre una vita produttiva e appagante” ha spiegato.

C’è da dire che anche la nonna delle due bimbe, Teresa Davidson, si è dichiarata colpevole di crudeltà nei confronti dei bambini. La donna non avrebbe fatto nulla quando ha saputo che le nipotine erano state oggetto di abusi. Per questo motivo è stata condannata a cinque anni. La Summerlin invece sarà condannata il prossimo 4 giugno.