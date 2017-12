Per tutta la notte sono andati avanti perquisizioni e colloqui con alcune persone per tentare di ricostruire quanto accaduto sabato 30 dicembre nel centro storico di Bitonto, in Puglia, dove ha perso la vita Anna Rosa Tarantino, una anziana di ottantaquattro anni che sarebbe stata uccisa per errore, ed è rimasto ferito il pregiudicato ventenne Giuseppe Casadibari, ritenuto il reale bersaglio dei sicari. L’uomo, ricoverato in condizioni non gravi al Policlinico di Bari, ha raccontato di essere andato da solo a piedi al pronto soccorso per farsi medicare. “Ero al telefono. Pensavo fossero botti di Capodanno. Non mi sono accorto di nulla”, è quanto avrebbe detto alla polizia Casadibari. L'esito dell'autopsia sulla anziana vittima potrà aiutare a capire se effettivamente , come si è inizialmente ipotizzato, il giovane si sia fatto scudo del corpo della donna per proteggersi dai proiettili. L’anziana stava andando a casa di un’amica dopo la messa ed è stata raggiunta da un proiettile al fianco destro: è morta nell'ambulanza che la stava trasportando nell'ospedale San Paolo di Bari. Nella zona non ci sono telecamere e le persone presenti nei vicoli al momento dell'agguato non hanno fornito indicazioni utili agli uomini della squadra mobile. Secondo gli inquirenti, l’agguato sarebbe stato la risposta a una sparatoria avvenuta all'alba davanti alla casa di un esponente di spicco della criminalità locale, appartenente al clan Conte. Anche in quell’occasione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe agito un commando formato da più persone. Il contesto è quello della lotta per il controllo dello spaccio.

Il commento del sindaco: “Sono a pezzi” – Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, dopo l'agguato avvenuto nel suo Comune ha affidato a Facebook il suo commento: “Una donna di 84 anni ha concluso la sua vita a causa di una sparatoria in cui, presumibilmente (uso questo termine solo perché ci sono indagini in corso), era solo inerme spettatrice”. “Lo sdegno ed il senso di rabbia che ci assale – si legge nel post – si riverserà in tutte le sedi competenti perché i cittadini chiederanno conto e giustizia per la loro figlia. Perché, sia chiaro, quella signora è anche figlia nostra”. “Non sarà una celebrazione o un'onda di commenti social che spegneranno – ha concluso il sindaco – tutte le azioni necessarie affinché tutti i colpevoli siano perseguiti in ogni modo consentito dalla legge italiana. Sono a pezzi”.