Un'anziana di 87 anni ha chiamato i carabinieri con una scusa perché non aveva voglia di restare sola a Capodanno e i militari, una volta arrivati nella sua abitazione, si sono fermati per qualche minuto ed hanno mangiato del panettone insieme a lei. E' successo a Orbassano, in provincia di Torino. La donna ha raccontato agli uomini della pattuglia che tutti i suoi parenti vivono lontano e che nessuno, durante le festività, si era particolarmente interessato. "Il servizio – ha commentato il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Francesco Rizzo – è venuto dal cuore e non si è concluso sul momento: chi è intervenuto prima è stato vicino alla signora, poi ha contattato i familiari e i servizi sociali del Comune". "Il rapporto con la popolazione – ha aggiunto l'ufficiale dell'Arma – è molto importante. Spesso i comandanti di stazione vanno dai sindaci e partecipano ai consigli comunali per ascoltare le esigenze dei cittadini. Tra i nostri compiti c'è recepire il senso di insicurezza e i disagi e rispondere". Nel 2018, al numero unico 112 sono arrivate 121.549 segnalazioni trasmesse ai carabinieri.

I precedenti a Parma e Marano di Napoli

Casi simili si sono verificati anche a Natale: a Parma un'anziana ha chiamato il 113 il 25 dicembre. "Pronto, la polizia? Volevo farvi gli auguri, oggi sono sola", ha detto la donna, che poco dopo ha ricevuto la piacevole visita di quattro agenti che si sono soffermati con lei a farle compagnia per un po'. La sera precedente, quella della vigilia, a Marano di Napoli un'anziana ha telefonato ai carabinieri raccontando la sua condizione di solitudine e cercando qualcuno con cui scambiare due chiacchiere. "Voglio solo parlare un po', sono sola, i miei figli sono lontani". Anche in quel caso i militari sono andati a trovarla.