Continuano le grandi manovre dei diversi schieramenti politici alla vigilia della lunga campagna elettorale per le Europee del 2019, appuntamento considerato cruciale anche alla luce dei recenti avvenimenti. Da tempo il centrodestra è alle prese con l'anomalia del rapporto fra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, alleati praticamente su tutto il territorio nazionale e alle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018, ma ora su fronti diversi e teoricamente avversari in Parlamento. Una questione su cui è intervenuto oggi anche Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo e uomo di punta di Forza Italia. Il politico romano, da sempre schierato su posizioni contrarie a quelle dei Cinque Stelle in campo politico ed economico, si rivolge direttamente a Matteo Salvini, con un appello destinato a far discutere. "Salvini abbandoni il matrimonio contronatura con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere questo governo che sta facendo solo danni al Paese", spiega Tajani, aggiungendo: "In questo modo si può tornare al centrodestra e far cadere il governo coi 5 Stelle".

Una lettura condivisa da altri esponenti forzisti, che hanno partecipato a una tre giorni di incontri promossa dalla deputata forzista ed ex ministro del Governo Berlusconi Maria Stella Gelmini. Un appuntamento che è servito anche a ribadire la contrarietà di FI ai termini della manovra economica che il governo si appresta a varare. Al centro delle critiche, in particolare, il reddito di cittadinanza, con lo stesso Tajani che attacca: "Mi pare francamente inaccettabile che con il reddito di cittadinanza i rom e gli stranieri si prendano i soldi di chi lavora e produce per questo Paese". In Parlamento, insomma, su questo e su altri temi della legge di bilancio Forza Italia è intenzionata a dare battaglia, incrinando anche i rapporti con la Lega di Salvini.