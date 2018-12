Antonio Di Maio, il padre del vicepremier pentastellato, è indagato per deposito incontrollato di rifiuti. Il fascicolo nei suoi confronti è stato aperto dopo il sopralluogo della polizia municipale aveva fatto nel terreno di famiglia a Mariglianella, in provincia di Napoli. Dopo le polemiche sul lavoro in nero dei dipendenti della sua azienda e sulla villetta abusiva, ora per il padre del leader del Movimento scatta l'iscrizione nel registro degli indagati, per via di alcuni "scarti edili, residui ferrosi e pezzi di igienici". Nel fascicolo, spiega il Messaggero, non ci sono riferimenti a ipotesi di abusi edilizi. I vigili, dopo un'inchiesta de "il Giornale", hanno fatto dei sopralluoghi nei terreni della famiglia Di Maio.

Sul caso è intervenuto l'avvocato Saverio Campana, legale di Antonio Di Maio: "Siamo in presenza di un'ipotesi astratta. Il sequestro è finalizzato solo a consentire all'Arpac di stabilire se quanto rinvenuto rientri o meno nella categoria di rifiuti. Se anche fosse, la semplice rimozione determinerebbe l'estinzione automatica del reato". Prosegue intanto l'indagine della Procura di Nola: il pm ha convalidato il sequestro disposto dalla polizia Municipale su un cantiere edile a Marigliano, in cui risultava direttrice la sorella del vicepremier, Rosalba Di Maio.