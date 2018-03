Angoscia per Giada: la giovane studentessa bolognese è uscita la mattina del 5 marzo per andare a scuola e non è mai arrivata in classe. Diciotto anni appena compiuti, Giada Vitali frequenta l'istituto ‘Serpieri' di Bologna.

"Giada è uscita di casa prima che i genitori la svegliassero per portarla a scuola – racconta la cugina Noemi – pertanto nessuno sa come fosse vestita. Si suppone che abbia un paio di jeans blu, un giubbotto blu finta pelle e uno zaino nero con lo stemma ‘Puma', semplicemente perché questi vestiti mancano dall'armadio di casa". Giada aveva con sé il cellulare, i soldi e i documenti. "Il telefonino risulta acceso, ma solo a tratti" – precisa Noemi – "al momento non siamo riusciti a metterci in contatto con lei".

Giada viene descritta come una ragazza tranquilla e riservata che non aveva frequentazioni particolari, né un fidanzato. Da qualche tempo sembra che avesse manifestato in famiglia il desiderio di lasciare la scuola. "La scuola scuola non è un problema – dice il papà – so che ha diciotto anni e può fare quello che vuole, ma siamo molto preoccupati". Su Facebook la foto della studentessa sta facendo il giro delle bacheche nella speranza che, chi ha visto la diciottenne dopo il suo allontanamento da casa, possa fornire informazioni ai genitori e alle forze dell'ordine che hanno raccolto la denuncia.

Giada Vitali.

Luogo della scomparsa: Bologna, quartiere Navile;

Età: 18 anni;

Data della scomparsa: Lunedì 5 marzo, 2018;

Aspetto: Giada è alta 160 cm, ha capelli lunghi castano dorato e occhi scuri, non ha segni particolari, tatuaggi o piercing;

Contatti: chiunque avesse informazioni su di lei può contattare il numero 3398733368 o rivolgersi alle forze dell'ordine.