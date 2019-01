in foto: Francesco Tomaiuolo, detto Checco

Fine dell'incubo per la famiglia di Checco, il ragazzino scomparso ieri da Foggia. Il quindicenne sta bene ed è a casa, ad annunciarlo la sorella: "Mio fratello è tornato. Grazie a tutti che avete condiviso questa notizia è stato trovato sta bene e vi ringrazio davvero tanto".

Francesco, detto ‘Checco', che è seguito dai Servizi sociali, ieri aveva detto alla madre che sarebbe rimasto fuori per pranzare con alcuni amici, da cui non era mai arrivato. L'allarme era partito nel pomeriggio, dopo ripetuti tentativi di mettersi in contatto con lui. L'ultima telefonata risaliva, infatti, alle 13 e 30, quando aveva chiamato la madre per annunciare che sarebbe rimasto fuori, salvo poi rendersi irraggiungibile. Gli amici che avrebbe dovuto incontrare hanno iniziato a cercarlo per le strade di Foggia, soprattutto in piazza Italia, luogo di ritrovo giovanile dove spesso Checco passava il tempo.

Il ragazzo non si era mai allontanato prima né aveva mai trascorso la notte fuori casa, circostanze che hanno fatto nascere la paura che gli fosse successo qualcosa di tragico. La polizia, che ha raccolto la denuncia della famiglia, lo ha cercando senza sosta. Mamma Anna, attraverso l'avvocato Laura Parisi, aveva lanciato un appello ai concittadini affinché la aiutassero a trovare il suo Checco. Per fortuna la vicenda si è risolta nel migliore dei modi.