Dopo aver aperto la porta si è trovato di fronte un uomo che gli ha rovesciato addosso una pentola di acqua bollente. E' accaduto ieri, giorno della Vigilia di Natale, a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Erano le 17.30 in pieno centro storico, in via Gramsci. L'aggredito, un 60enne, ha aperto la porta della sua casa al piano terra di una palazzina e ha visto in faccia l'aggressore ma non l'avrebbe riconosciuto, almeno dalle prime frammentarie informazioni che è riuscito a fornire ai soccorritori.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale in condizioni che in un primo momento sembravano essere gravi, ma successivamente si sono rivelate non eccessivamente preoccupanti: ha riportato ustioni su varie parti del corpo. In queste ore è stata aperta la caccia all'aggressore, che non è stato ancora identificato. I militari stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce verde di Castelfidardo. Oltre all'autore del gesto è al momento sconosciuto anche il movente, e per questo gli inquirenti non escludono ancora nessuna ipotesi. La vittima ha riferito che l'aggressione sarebbe stata la conseguenza di diverbi in ambito domestico.