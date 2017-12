Tragico incidente stradale nelle scorse ore lungo la statale 16 a Osimo, in provincia di Ancona. Una utilitaria si è schiantata frontalmente contro un furgoncino che proveniva dalla direzione opposta causando la morte della donna al volante dell'auto, una mamma di 43 anni originaria di Torrette ma residente a Loreto con la famiglia. La vittima è Manuela Discepoli, parrucchiera a Torrette, che la scia marito e tre figli piccoli. Proprio questi ultimi, un maschietto di 5 anni, una piccola di 2 e la più grande di 6, si trovavano in macchina con la madre al momento dello schianto mortale ma fortunatamente sono riusciti a salvarsi.

L'incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì, attorno alle 18.30, quando, per cause ancora da accertare, uno dei due veicoli ha invaso l'altra corsia. Inevitabile lo schianto tra l'auto di Manuela che viaggiava verso sud per tornare a casa e il furgoncino guidato da un operaio 52enne di una ditta di Jesi. Sul posto sono subito accorse numerose ambulanze oltre ai carabinieri e vigili del fuoco ma, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei medici, per la donna non c'è stato nulla da fare ed è morta poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.

Paura anche per i piccoli che viaggiavano con lei, tutti trasportati in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Le ferite più gravi sono per il maschietto che ha riportato la frattura di un braccio ed è stato trasferito dal 118 al Salesi in codice rosso. L'operaio 52enne invece è stato trasportato All’ospedale di Osimo ma ha riportato solo alcune escoriazioni non gravi. Sull'incidente stradale indagano ora gli inquirenti