Un tranquillo sabato pomeriggio, in giro a fare shopping con il marito, si è trasformato in tragedia per una donna di 71 anni di Ancona. Loredana Martis è infatti morta molto probabilmente per soffocamento dovuto ad un pezzo di pizza andatole di traverso. E' successo ieri, sabato 17 febbraio: stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna, dopo aver fatto compere, si è fermata a fare uno spuntino con il coniuge in uno dei bar del centro. Poi, una volta arrivati al parcheggio dove avevano fatto sostare l'auto e rientrare così a casa, ha avvertito un malore e si è accasciata davanti agli occhi attoniti di decine di altre persone. "Non respiro", sarebbero le ultime parole da lei pronunciate.

Arrivata al pronto soccorso di Torrette, però, il suo cuore ha smesso definitivamente di battere, nonostante i numerosi tentativi dei sanitari di rianimarla, praticando anche le classiche manovre di disostruzione. Probabilmente verrà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Ma secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio un pezzo di pizza, mangiato poco prima, a ucciderla. La donna sarebbe morta soffocata da un reflusso gastroesofageo, con il boccone non digerito che le sarebbe andato di traverso, provocando l’ostruzione delle vie respiratorie, se non, addirittura, una polmonite ab ingestis causata dal corpo estraneo. Anche i medici stanno indagando per verificare se la donna soffrisse di altre patologie che potrebbero aver determinato il malore improvviso. Tuttavia al momento prevale l’ipotesi della tragica fatalità.