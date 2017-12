L’hanno estratta dalla lamiere della sua Fiat Multipla insieme ai suoi tre bambini ma per lei, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. È morta in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Osimo Stazione, nella provincia di Ancona, Manuela Discepoli, una parrucchiera molto stimata in zona. La donna, di quarantatre anni, viaggiava sulla sua auto insieme ai tre bambini di sei, cinque e due anni. Secondo quanto ricostruito finora dai quotidiani locali la donna, di Torrette (Ancona) ma residente a Loreto con la famiglia, si è schiantata frontalmente contro un furgoncino Scudo sulla statale 16, all'altezza del McDonald's. L’auto condotta da Manuela viaggiava verso sud, mentre il furgoncino percorreva la carreggiata in direzione opposta. Al vaglio le cause dell’incidente, ancora non chiaro.

Feriti in maniera non grave i bambini e l'autista del furgoncino – Dopo lo schianto mortale il tratto di strada è stato chiuso dai carabinieri e dal personale Anas per più di due ore dopo che il traffico in tilt è stato fatto defluire attraverso la zona industriale. Oltre alla quarantatreenne, apparsa subito come la più grave, sono rimasti feriti anche i suoi figli e l’autista dell’altro veicolo. Uno dei bambini è stato trasferito dal 118 al Salesi in codice rosso: nello schianto ha riportato la frattura di un braccio. Fortunatamente coscienti e salvi i due fratelli. Ricoverato in ospedale a Osimo anche l’autista dello Scudo, un operaio di cinquantadue anni di una ditta di Jesi: avrebbe riportato alcune escoriazioni non gravi. Per la mamma non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno tentato di rianimarla a lungo, ma Manuela è deceduta circa due ore dopo lo schianto all’ospedale di Torrette. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.