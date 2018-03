C'è attesa per conoscere i risultati dell'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore, precisamente alle 14:30 di oggi, venerdì 16 marzo, presso l'istituto di Medicina legale di Ancona sul corpo della neonata trovata cadavere nel centro di trattamento rifiuti di Casine di Ostra. L'esame autoptico è stato disposto dal pm Serena Bizzarri. In questa occasione verrà prelevato anche il suo Dna: in questo modo si riuscirà a capire quando la piccola è deceduta e se era ancora viva quando è stata abbandonata tra gli scarti ingombranti, oltre a fare luce sull'identità della madre. La bambina, infatti, è stata trovata su un nastro trasportatore in cui confluiscono i rifiuti da riciclare e con il cordone ombelicale ancora attaccato. A fare il macabro rinvenimento, scrive Il Resto del Carlino, è stato un operaio macedone durante le operazioni di sminuzzamento, il quale ha subito dato l’allarme.

Altro particolare che gli inquirenti stanno prendendo in considerazione per ricostruire la dinamica del delitto è il ritrovamento, accanto al cadavere della neonata, di una una busta di plastica macchiata di sangue, appartenente alla bambina o anche alla madre, che è stata sequestrata e verrà analizzata. La Procura ha intanto aperto un fascicolo per infanticidio e occultamento di cadavere in attesa delle risultanze degli esami medico legali, mentre i militari stanno esaminando anche le bolle di conferimento dei vari camion che raccolgono i rifiuti per l'azienda di Casine di Ostra per risalire al luogo di provenienza del materiale tra il quale c'era anche il corpo. Ma stanno anche compiendo verifiche negli ospedali vicini ai punti di raccolta per rintracciare la madre della neonata.