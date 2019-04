Nella provincia di Ancona un bambino di cinque anni è stato allontanato dalla sua famiglia poco dopo il funerale della sua mamma. Una decisione presa dal Comune e che ora sta facendo discutere. A ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Resto del Carlino. Francesco, il nome è di fantasia, dopo la morte della mamma è rimasto col papà e due fratelli maggiorenni. Ma già il giorno dopo il funerale della madre il bambino è stato trasferito dalla sua cittadina della provincia a una comunità. Dieci giorni fa, mentre si trovava al parco a giocare, Francesco è stato prelevato dagli operatori e portato al Ceis di Ancona. A firmare la disposizione è stato il sindaco perché, come riporta il testo dell’ordinanza, “è necessario tutelare l’integrità fisica e psichica del minore e allo stato attuale né il padre, né altri componenti del nucleo familiare sono in condizione di poterlo fare”. Da tempo, secondo quanto emerso, gli assistenti sociali seguono la famiglia del piccolo e una situazione di forte disagio e indigenza avrebbe innescato la disposizione di allontanamento.

Ma la decisione di togliere il bimbo al padre e ai fratelli sta facendo discutere in paese, non solo gli stessi familiari del bambino ma – scrive il quotidiano – anche i genitori dei suoi amichetti. “Si sono presi Francesco senza nemmeno farcelo salutare”, le parole di uno dei fratelli del bambino. “Ci è stato solo riferito che sta bene, ma non sappiamo se e quando potremmo rivederlo: così è tutto molto complicato in un periodo già estremamente difficile per la morte di mia madre”, ha aggiunto il giovane. “Bisogna fare qualcosa perché Francesco rientri a scuola, si riappropri della sua vita e riprenda a giocare con gli amici, da cui è stato strappato improvvisamente”, ha invece detto la mamma di uno dei migliori amici del bambino: “È davvero dura – ha aggiunto – spiegare a lui e agli altri compagni della scuola materna, perché ora non sia più lì con loro”.