Lite furiosa durante la notte di Natale per una coppia di residenti ad Ancona. Secondo quanto si apprende dalle cronache locali, i due coniugi, di origine ghanese e residenti in pieno centro storico ad Ancona, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre hanno litigato furiosamente per cause ancora ignote. La lite, iniziata con insulti ed epiteti di vario tipo, è andata via via degenerando finendo per trasformarsi in un'aggressione. Stando alle prime informazioni, a un certo punto della diatriba i coniugi hanno iniziato ad aggredirsi e la moglie ha finito per mordere la mano del proprio compagno arrivando a staccargli un dito.

Sul posto sono giunti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e medicato. L'uomo però ha preferito non farsi trasportare al pronto soccorso dell'ospedale Torrette per proseguire le medicazioni. Al momento non sono note le cause del litigio e, stando a quanto si apprende, al culmine della lite il ghanese è stato morso alla mano dalla propria consorte ritrovandosi nel giro di pochissimo privo di una falange e sanguinante.