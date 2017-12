La figlia di diciassette anni vuole uscire di sera, forse per andare dal fidanzato, ma la mamma non vuole e così le due iniziano a litigare. Un litigio che finisce nel sangue, con la mamma che accoltella la ragazza. È quanto accaduto la notte scorsa in un appartamento a Fabriano, nella provincia di Ancona. Lì la mamma, una donna di quarantacinque anni che cresce da sola i tre figli, due dei quali minorenni, da quando il marito l’ha lasciata, durante la lite avrebbe afferrato un coltello e colpito la figlia all’addome. “Stasera non esci, è troppo tardi”, è quanto la donna avrebbe detto a sua figlia “innescando” il litigio finito nel sangue.

La ragazzina ha tentato di difendere la mamma – A chiamare il 118 è stata la stessa mamma, che inizialmente ha parlato di un incidente domestico durante il quale la diciassettenne era rimasta ferita. Una versione che però è apparsa subito poco credibile, tanto che i sanitari hanno avvertito i carabinieri. Poco dopo, mentre la ragazza veniva ricoverata in chirurgia, la madre è stata arrestata e condotta nel carcere di Pesaro. In un primo momento la figlia, che è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe tentato di difendere la madre, avallando la tesi dell'incidente in casa. Poi però, messa di fronte alle proprie responsabilità, la madre si è chiusa nel silenzio.