Erano le sei di questa mattina quando un incendio di vaste dimensioni è divampato in uno stabilimento di una ditta di articoli per la casa in plastica, la Tontarelli Spa di Castelfidardo, in provincia di Ancona; le cause del rogo sono ancora ignote e carabinieri e vigili del fuoco – questi ultimi intervenuti da Ancona con due autopompe – stanno indagando. Al momento è stato accertato che il rogo è partito nel deposito delle materie prime. Lo stabilimento si trova a poche centinaia di metri di distanza dall'autostrada A14, ma l'incendio non ha avuto ripercussioni sulla viabilità autostradale. "La situazione è sotto controllo. Non ci sono feriti o vittime e questa è la notizia più importante. In attesa dei rilievi sull'aria si consiglia di rimanere in casa e tenere le finestre chiuse", ha commentato Roberto Ascani, sindaco di Castelfidardo, su Facebook.

I primi a dare l'allarme sarebbero stati due operai, gli unici che si trovavano nel magazzino mentre gli altri trenta erano al lavoro nel reparto produttivo. L'incendio è stato circoscritto al solo deposito di materie prime. Stando a quanto reso noto dai vigili del fuoco sono state rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza, in particolare in materia di porte tagliafuoco e barriere e questo ha evitato che il rogo si diffondesse ad altre sezioni dello stabilimento. Intatti i reparti di produzione. Ma l'area andata a fuoco è di circa 4.000 mq e nella zona sono al lavoro i tecnici dell'Arpam per campionamenti di aria, dopo che una colonna si fumo nero si è alzata dal sito e si è diffusa per chilometri. Sul posto anche carabinieri e polizia.