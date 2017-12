I familiari di un bambino nato pochi giorni fa ad Ancona hanno lanciato un appello urgente per spingere le neomamme della zona a correre al Salesi per donare il proprio latte materno. A scrivere di questo appello è Il Resto del Carlino che precisa che la banca del latte del Salesi è rimasta a corto di latte materno da donazione. Il neonato, venuto al mondo prematuro, è ricoverato in Tin, la terapia intensiva neonatale. Il suo quadro clinico è preoccupante: il bambino ha seri problemi respiratori e le sue condizioni generali non fanno stare tranquilli i medici dell’ospedale pediatrico-infantile. Della vicenda si sta occupando direttamente il professor Virgilio Carnielli, primario della Tin. Dopo l’appello lanciato per il bambino prematuro almeno quattro mamme nella giornata di ieri si sarebbero recate nella sede sanitaria di via Corridoni per mettersi a disposizione.

La somministrazione di latte umano nei neonati prematuri favorisce l’accrescimento e lo sviluppo – Il latte materno potrebbe portare giovamento per il quadro clinico del piccolo, soprattutto per una maturazione polmonare più rapida, ciò di cui il bambino ha bisogno adesso. La banca del latte è attiva da oltre quattro anni e funziona esclusivamente per mettere a disposizione l’alimento vitale dei neonati bisognosi del Salesi. Le donazioni avvengono anche e soprattutto dietro convinzioni culturali e morali, col personale addetto alla banca del latte che svolge una importante opera di sensibilizzazione nei confronti delle neomamme affinché decidano di privarsi di una parte del loro latte per metterlo a disposizione di bambini bisognosi.