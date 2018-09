Un fatale incidente, una improvvisa caduta durante il servizio in caserma, nelle scorse ore è costato la vita a un vigile del fuoco in attività al comando provinciale dei pompieri di Ancona. La vittima è Cristiano Lucidi, 47enne residente a Marina di Montemarciano che è precipitato da una finestra cadendo nel cortile sottostante dopo un volo di circa sette metri. Soccorso e portato in gravissime condizioni al pronto soccorso di Torrette, purtroppo è deceduto poche ore dopo. Il dramma venerdì sera intorno alle 20, al momento del cambio turno. A dare l’allarme sono stati proprio i colleghi dell'uomo che avrebbero assistito alla scena impotenti. I sanitari, arrivati con un’ambulanza e l’automedica al comando provinciale dei vigili del fuoco, lo hanno stabilizzato e portato a sirene spiegate verso l’ospedale regionale con la scorta della polizia ma è stato tutto inutile I medici gli hanno riscontrato uno schiacciamento toracico.

Sul fatto indagano ora gli inquirenti della polizia ma dal comando dei vigili del fuoco lo hanno classificato come un incidente. Stando alle prime notizie, la vittima, responsabile provinciale dell’autorimessa dei vigili del fuoco, sembra che volesse aggiustare la serranda rotta della finestra e per questo sarebbe salito sul davanzale per lavorarci dopo aver finito il turno ma sarebbe scivolato cadendo nel vuoto. Una morte che ha lasciato sotto shock tutti i colleghi che per ore hanno sperato si potesse salvare. "Un ragazzo d’oro, una persona a cui tenevamo molto" hanno spiegato i pompieri del comando provinciale nelle poche parole che sono riusciti a trovare dopo aver appreso del dramma. Nato nel 1971 ed entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1997, Cristiano Lucidi aveva prestato servizio a Varese, Bologna e Rimini prima di arrivare ad Ancona nel 2004. La sua passione per le moto e in generale per la meccanica ed i motori e le ampie competenze in materia lo avevano portato ad essere nominato capo autorimessa provinciale. Lascia la moglie e due figli di 10 e 14 anni.