Ha continuato a vegliare la madre morta per settimane, dormendo sul letto accanto a lei e senza nessuno che se ne accorgesse. È successo a Osimo, in provincia di Ancona, dove una donna di 78 anni è deceduta nel sonno per cause naturali e la sua figlia disabile, di 51 anni, è restata accanto a lei per giorni, senza neanche mangiare, probabilmente nella speranza che si risvegliasse. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa delle due che, insospettiti dal forte odore della decomposizione e dal fatto che non avvertivano più movimenti da quell'abitazione, hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono entrati nella casa, hanno rinvenuto il cadavere senza vita della mamma e, steso vicino a lei, quello della figlia, non autosufficiente.

Gli accertamenti della polizia scientifica, l'esame cadaverico di un medico legale e le informazioni fornite di familiari hanno confermato che si tratta di un decesso per cause naturali dato che l'anziana soffriva di varie patologie, avvenuto da una ventina di giorni se non di più: su disposizione del pm di turno, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie, mentre la figlia è stata affidata ai parenti. Resta comunque il massimo riserbo al momento da parte della polizia che sta ultimando le indagini. La situazione di quel nucleo familiare pare fosse già all'attenzione dei servizi sociali.