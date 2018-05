Erano da poco trascorse le 22 di ieri, lunedì 14 maggio, quando l'autista di 40 di nazionalità greca alla guida di un autoarticolato bulgaro si è fermato per prestare soccorso a un collega rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lungo la carreggiata Nord dell’autostrada A14 tra i caselli di Loreto e Ancona. Il camionista è sceso dalla vettura, ma non appena si è avvicinato al collega per verificarne le condizioni è stato investito e ucciso da un'auto che sopraggiungeva a forte velocità.

Stando a quanto finora appurato dalla polizia stradale l'uomo, dopo una breve sosta in una piazzola, si è reimmesso in carreggiata ma dopo qualche metro è stato tamponato dall’autoarticolato condotto da M. F., un autista di 51 anni proveniente dalla provincia di Savona che era rimasto incastrato in cabina. Il camionista greco, sceso dal veicolo per prestargli soccorso, è stato quindi violentemente investito, perdendo la vita, dall’autovettura condotta da un uomo di 34 anni che, sorpreso dai detriti persi dagli autoarticolati i nel precedente urto, aveva violentemente deviato verso destra. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Ancona oltre al personale della Soc. Autostrade e alle pattuglie della polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Il traffico autostradale è stato quindi deviato dal casello di Loreto sulla SS 16 per consentire i soccorsi ed i rilievi.