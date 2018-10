Con la sua auto ha travolto e ucciso un uomo di 68 anni, Enrico Orlandini, che stava attraversando la strada insieme alla moglie. La dona si è salvata perché è stata allontanata con un gesto del braccio dal coniuge. L’incidente mortale è avvenuto a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Un operaio di 45 anni alla guida della sua Mini Cooper ha travolto l’ex pizzaiolo che stava rientrando in casa insieme alla moglie dopo una cena fuori in via Flaminia. Gli agenti della polizia stradale di Ancona distaccamento di Fabriano hanno sottoposto il conducente ad alcoltest da cui è risultato che si trovava alla guida dell’auto in stato di ebbrezza, avendo assunto bevande alcoliche ben oltre il limite consentito. Circostanze che hanno fatto scattare l'arresto per omicidio stradale: l'autorità Giudiziaria ha disposto per il 45enne i domiciliari presso la sua abitazione e l'auto è stata sequestrata e sono in corso ulteriori approfondimenti.

Enrico Orlandi era molto noto a Falconara avendo gestito per anni una pizzeria. Il pensionato, che viveva proprio sulla Flaminia, stava rincasando con la moglie poco prima delle 21, di rientro da una cena a casa della sorella. Dopo aver parcheggiato la sua auto nei pressi della stazione, insieme alla donna aveva già percorso metà carreggiata, non è chiaro se fosse dentro o fuori le strisce pedonali. Il 68enne avrebbe fatto giusto in tempo ad accorgersi dell’auto che sopraggiungeva a gran velocità così da riuscire ad allontanare la moglie, spingendola indietro: un gesto che ha salvato la vita della donna, mentre lui invece è stato travolto in pieno, impattando sulla parte sinistra del parabrezza della Mini Cooper. L’uomo è stato sbalzato per circa 20 metri e i soccorsi sono stati inutili. Alla visione del marito a terra, la donna sarebbe immediatamente svenuta. L’uomo alla guida ha poi spiegato agenti della polizia stradale di non avere visto marito e moglie perché i due gli sarebbero “sbucati fuori all’improvviso”.