in foto: Foto di repertorio

Drammatico schianto nella serata di giovedì lungo la statale 76 tra Jesi e Monsano, nella provincia di Ancona, una strada già purtroppo teatro di incidenti mortali in passato. Intorno alle 21 si sono scontrati un motocarro Apecar e un’auto. Il bilancio è di un morto e di un ferito. A perdere la vita è stato il conducente che si trovava al volante dell’Apecar. Si tratta, stando alle prime informazioni riportate dai quotidiani locali, di un cinquantatreenne romeno residente a Monsano. La persona alla guida dell’auto, invece, è rimasta ferita ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, sembra che l’automobile – una Volkswagen Polo – stesse procedendo in direzione Chiaravalle per tornare a casa, quando improvvisamente si sarebbe scontrata con l'Apecar, che scendeva da una stradina secondaria per immettersi sulla statale.

Il conducente dell'Apecar morto tra le lamiere del veicolo – L’impatto è stato violentissimo e in seguito all’incidente il conducente dell'Apecar è rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo è morto praticamente sul colpo: inutili i tentativi dei soccorritori intervenuti sul posto che hanno provato a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Jesi, l'automedica del 118, l'ambulanza della Croce rossa di Jesi e i Carabinieri che per tutta la serata hanno lavorato per accertare cause e responsabilità dell’incidente mortale.