Uno degli effetti collaterali della nuova legge elettorale che reintroduce una quota di parlamentari eletti con il sistema uninominale, è senza dubbio quello di aver ridato peso politico alle singole candidature, oltre che ai tanti notabili che possono vantare voti e influenza sul territorio. Detto in altro modo, per vincere nei singoli collegi uninominali serve prendere un voto più degli avversari e, dunque, un seggio può valer bene un accordo con chi, pur non facendo parte della coalizione, potrebbe essere in grado di spostare voti sul territorio. È il ragionamento che sta facendo Silvio Berlusconi con Mastella, ad esempio, e che potrebbe valere il ritorno in Parlamento dell’Udeur, che può contare su un bel serbatoio di voti nel Sannio, in Calabria e Basilicata.

Discorso simile potrebbe fare il Partito Democratico, magari scegliendo di “ripescare” figure di indubbia popolarità, in grado di catalizzare il voto di una certa tipologia di elettori. Potrebbe essere il caso di Antonio Di Pietro, da tempo allontanatosi dalla vita politica, dopo aver abbandonato la sua creatura, l’Italia dei Valori. Ne ha parlato lui stesso, in una intervista concessa a Sergio Rizzo per il Venerdì di Repubblica. L’ex pm ha spiegato di stare “valutando” una sua candidatura nella sua Regione, il Molise, come “indipendente per il centrosinistra” nel collegio maggioritario. Una candidatura che, a suo dire, potrebbe anche unire il Partito Democratico e Liberi e Uguali, considerando che “me l’hanno chiesto tutti, di candidarmi”. Si tratterebbe di un ritorno in grande stile, dopo il flop del tentativo di riportare l’Idv in Parlamento per il tramite di Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia, che alle politiche del 2013 raccolse solo il 2,2% dei voti, non raggiungendo la soglia di sbarramento necessaria per entrare in Parlamento.