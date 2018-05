Un drammatico incidente nel tardo pomeriggio di sabato ha sconvolto la città di Trento. In un palazzo di via Caio Valerio Mariano, nel quartiere di Piedicastello, una bambina di sedici mesi è morta cadendo da una finestra al quarto piano. La piccola, di origine pakistana, si chiamava Anaya. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, insieme ai fratelli e ai genitori era andata a fare visita ad alcuni amici e, mentre i bambini più grandi erano scesi a giocare nel parco, lei stava in una camera della casa con la sorellina di un anno più grande. A un certo punto la piccola è riuscita ad arrampicarsi dal letto sul davanzale, mentre la sorellina giocava con lei su quel letto, sotto la finestra, e la mamma pregava nella stessa stanza, chinata a terra. Così – sarebbe stata questa la dinamica del tragico incidente – la bambina è precipitata nel vuoto.

Sconvolti i vicini di casa della famiglia pakistana – I soccorsi per la piccola si sono rivelati purtroppo inutili: la bambina precipitando è sbattuta violentemente a terra tra la siepe che circonda il palazzo e l’asfalto ed è morta sul colpo. Sotto shock, la mamma di trentasei anni è stata trasportata in ospedale a Trento e più tardi anche il padre, appresa la notizia. Sconvolti anche i vicini di casa, che ai quotidiani locali hanno parlato di una famiglia riservata e sempre cordiale. La famiglia della piccola Anaya vive in Trentino da anni, perfettamente integrata. Il padre lavora come saldatore mentre la mamma è impegnata ad accudire i sei figli. La piccola Anaya era la quinta nata in casa: “Tutti ragazzini e bambini dolcissimi”, ricordano oggi i vicini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Trento che hanno subito avviato le indagini per capire le eventuali responsabilità dei genitori: non ci sarebbero dubbi però sulla serie di sfortunate fatalità che hanno portato alla morte della bimba.