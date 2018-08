Quando ha capito che erano iniziate le contrazioni ha subito chiesto al marito di accompagnarla in ospedale ma la piccola che aveva in grembo forse aveva troppa fretta di venire al mondo così non hanno fatto a tempo ad arrivare a destinazione e la bimba è nata a bordo carreggiata nel bel mezzo della strada statale 106 in Calabria. È la storia della piccola Anastasia, nata il 12 agosto scorso intorno alle 2.40 di notte nel territorio del comune di Strongoli, nel Crotonese, e ormai chiamata in zona “la piccola della strada Statale 106”. A darne notizia l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, che da ani denuncia la famigerata e tristemente nota “strada della morte” che, questa volta è divenuta però la “strada della vita”.

Marito, moglie e mamma e sorella di quest'ultima erano partiti in direzione di Cirò Marina ma non hanno fatto in tempo ad arrivarci. Quando mamma Lucia ha chiesto al marito di fermarsi, all'uomo non è rimasto che accostare la macchina sulla 106 visto che non c’era una piazzola di sosta e, in attesa dell'arrivo dell’ambulanza, tutti si sono dovuti fare coraggio per assistere nel parto mamma Lucia fino alla nascita della piccola Anastasia. Poi tutti insieme sono andati con grande apprensione all’Ospedale di Crotone con la bimba in macchina ma i medici hanno assicurato che mamma e figlia stavano bene "L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” con grande commozione esprime con sincera e profonda gioia immensa gli auguri a Lucia, al marito, all’eroica nonna, alla zia ed alla loro Famiglia – recita il comunicato diffuso dall'associazione – La piccola Anastasia non è solo una nuova vita che nasce sulla S.S.106 ma è per tutti un augurio ed una speranza. Un fiocco rosa tra tanti fiori, un sorriso tra le lacrime, la vita che vince sulla morte".