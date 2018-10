La Società Alfasigma ha comunicato che sta provvedendo al ritiro volontario dei seguenti lotti della specialità medicinale EMINOCS*OS SOLUZ 100ML 50MG/ML – AIC 038049045 con shelf-life 36 mesi: 010117 – 020117 – 030117 – 040117 – 060417 – 070517 – 080517 – 090517.

Stando a quanto riferisce Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per quanto concerne il ritiro la comunicazione non rivela le ragioni del richiamo anche se la Società Alfasigma invita a sospendere immediatamente la vendita e somministrazione dei lotti in questione che dovranno essere immagazzinati in area sicura. Alfasigma comunica di aver incaricato l'Assinde di procedere al suddetto recall con tranche straordinaria. Eminocs serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Artrite reumatoide , Artrosi, Flebite, Herpes zoster, Lupus eritematoso sistemico, Mastopatia fibrocistica, Morbo di Paget, Orecchioni, Pleurite, Poliposi, Sclerodermia, Sindrome temporo-mandibolare, Tendinite, Tiroidite.