Paura all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, dove la polizia olandese ha sparato a un uomo armato di coltello che minacciava i passeggeri. L'uomo, ferito, è stato poi arrestato. Nessun altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente e gli agenti hanno subito twittato sul proprio profilo, evidenziano come "la situazione ora è sotto controllo". Anche le autorità dello scalo, sempre via Twitter, hanno confermato il cessato allarme.

Una parte dello scalo – tra i più trafficati d'Europa – è stata evacuata e i collegamenti ferroviari da e per l’aeroporto sono stati interrotti. Non ci sono altre persone ferite. La polizia olandese ha scritto sull'account Twitter che "un uomo è stato colpito dalla polizia militare all'aeroporto di Schiphol dopo che aveva minacciato le persone con un coltello. La situazione è sotto controllo. Seguiranno altre informazioni". Poi ha dato il cessato allarme. Non si conosce ancora l’identità della persona coinvolta“.

In un video circolato sui social si vedono quattro agenti armati che attraversano l'aeroporto, nei pressi di uno Starbucks Coffee, sparando colpi. La polizia per adesso non ha rivelato se si tratta di un incidente collegato al terrorismo, ipotesi tuttavia che al momento pare escluso. "L'uomo ha minacciato con un coltello e la polizia militare gli ha sparato", ha detto il portavoce Stan Verberkt. "È stato ferito ed è stato preso in custodia".