in foto: foto di repertorio

E' accusato di aver sottratto denaro ai 57 condomini che amministrava. Per questo Angelo Morese, amministratore condominiale di 51 anni, è finito a processo insieme alla moglie che gli faceva da segretaria. L'uomo, supportato dalla donna, sarebbe riuscito a sottrarre una somma di circa 1,3 milioni di euro: Morese, residente a Torino, era il punto di riferimento di decine di edifici in zona Barriera di Milano, fino a quando qualcuno degli inquilini ha notato che i soldi versati per le spese ordinarie e straordinarie non erano mai stati pagati ai destinatari prestabiliti da parte dell’amministratore, che invece se li sarebbe intascati. Stando a quanto è emerso nel corso delle indagini, quei soldi avevano fatto diversi giri in conti correnti intestati alla coppia, fino a essere usati per acquistare una villa con piscina e sottoscrivere un contratto di leasing per uno yacht da 13 metri e dal valore di 220mila euro.

A raccontare ai giudici delle attività di Angelo Morese e Rosa Pugliese è stato un sottufficiale della Guardia di Finanza. L'uomo ha spiegato dettagliatamente cosa avveniva con i soldi dei condomini, e cioè che prima di essere prelevati passavano da conti correnti personali a quelli di due immobiliari intestate ai coniugi, fin quando non è stato scoperto un contratto di leasing con la finanziaria "Cote d’Azur" per l'acquisto di uno yacht intestato all’amministratore e alla moglie che ne avrebbero assunto anche la proprietà una volta terminate le rate. Cosa mai avvenuta. L’imbarcazione è ormeggiata nel porto di Lavagna, in Liguria.

Secondo l'accusa Morese si sarebbe appropriato indebitamente del denaro dei condomini amministrati fino al omento in cui alcuni di questi, accortisi degli ammanchi nonostante il versamento delle cifre giuste, si era presentato sotto il suo ufficio. "E’ un equivoco", avrebbe affermato sempre Morese, rassicurando: "Sono qui, non scappo, potete venire quando volete". Di lì a poco invece il trasferimento verso il Sudamerica dove si trova attualmente.