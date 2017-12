in foto: Rosamund e Spencer.

Un semplice gioco online, di quelli che attraverso la Rete mettono in collegamento più partecipanti, ed ecco che l'amicizia è nata in maniera quasi del tutto naturale. Un caso che non avrebbe alcun carattere di eccezionalità se non fosse che lui, Spencer Sleyon, di 22 anni, ha stretto una straordinaria amicizia con Rosamund Guttman, di 81 anni. I due si sono conosciuti giocando a Words With Friends, combinati automaticamente dal sistema, per poi proseguire i collegamenti appositamente per scambiarsi consigli e suggerimenti.

I due si sono trovati così bene a giocare insieme, che hanno replicato l'esperienza con altri videogames. Ad un certo punto, però, Sleyon ha deciso di premere l'acceleratore sulla realizzazione dei propri sogni e, in cima a tutti, quello di affermarsi nella musica rap. Rosamund non ha avuto dubbi su cosa suggerirgli: "Qualunque cosa tu voglia dalla vita, vai a prendertela". Il giovane si è quindi trasferito da Silver Spring nel Maryland a New York. Qui gli impegni hanno talmente assorbito il ventiduenne, che alla fine ha cancellato il proprio profilo da tutti i giochi.

Non più in contatto per qualche mese, i due si sono infine risentiti quando Spencer, parlando con gli amici, ha spiegato che "la mia migliore amica è una donna bianca di 81 anni che vive in una comunità di pensionati in Florida". Da qui il desiderio di risentire Rosamund, passando di nuovo per il download dei giochi. Stavolta, però, l'amicizia è diventata qualcosa di reale, perché la madre di uno degli amici di Spencer, ministra della Riverside Church di Manhattan, racconta la storia di Spencer e Rosamund e si attiva per contattare la donna. È così che alla fine i due si sono potuti incontrare in carne e ossa. Nessun imbarazzo, nessuna difficoltà – secondo quanto raccontato dalla religiosa – e in una mail di ringraziamento Rosamund ammette che "l'incontro è stato uno dei giorni più memorabili della mia vita".