Gli studenti dell'istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino saranno trasferiti in altri spazi dopo la scoperta di fibre di amianto nelle mattonelle di linoleum della pavimentazione della scuola. Ad annunciarlo la Città metropolitana di Firenze che, insieme ai comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, ha individuato una struttura a Settimello dove saranno ospitate 14 classi, mentre altri studenti verranno trasferiti negli spazi ex Consiag a Sesto Fiorentino. "Siamo impegnati nelle operazioni di bonifica della scuola Tifariti – ha spiegato Giampiero Mongatti, consigliere della città metropolitana delegato alla rete scolastica – e siamo finalmente in grado di comunicare anche la soluzione logistica che consentirà di condurre le attività didattiche, in modo ordinato, in strutture destinate alla succursale del Calamandrei".

La scoperta dell'amianto risale al mese di ottobre, quando la preside della scuola e alcuni professori avevano notato che le mattonelle del pavimento si stavano sgretolando. Per questo, malgrado nel luglio 2017 fosse stato già effettuato un rilievo con esito negativo, la dirigente scolastica aveva chiesto alla Asl di ripetere le analisi: in quel caso la presenza della "fibra killer" era stata rilevata, e l'edificio era stato immediatamente evacuato. Negli ultimi due mesi i 400 alunni erano stati costretti a fare lezione in un'altra sede dell'istituto, troppo piccola tuttavia per ospitare tutti, tanto da costringere la preside ad organizzare dei doppi turni. Lo scorso 23 novembre nel corso di un'assemblea straordinaria nella palestra della sede centrale dell'istituto gli studenti avevano protestato: "Freddo, amianto e insicurezza: gli studenti vogliono chiarezza" lo slogan della protesta. Resta ora da capire se gli studenti, gli insegnanti e il personale amministrativo e tecnico siano stati esposti a lungo a spore di fibre di amianto.