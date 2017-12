Amedeo Mancini, il 40enne fermano che il 5 luglio 2016 ha ucciso il richiedente asilo politico nigeriano Emmanuel Chidy Mamdi, verrà scarcerato questa mattina. Il provvedimento è stato disposto in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dai legali dell'uomo, gli avvocati Francesco De Minicis e Savino Piattoni. A dare l’annuncio sono stati proprio i legali del fermano, che hanno spiegato come sia stata accolta l’istanza, già da tempo preannunciata, di richiesta sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione. Un provvedimento che permetterà alla difesa di Mancini di presentare l’istanza al Tribunale di Sorveglianza per l’affidamento in prova ai servizi sociali: se la richiesta verrà accolta, Mancini finirà di scontare la sua pena prestando servizi sociali e di pubblica utilità. L'uomo era nuovamente finito in cella circa due settimane fa dopo aver scontato gran parte della sua pena agli arresti domiciliari, controllato grazie all'applicazione di uno speciale "bracciale elettronico" che ne ha a lungo monitorato tutti gli spostamenti.

Nelle scorse settimane la Cassazione ha confermato l'aggravante dell'odio razziale nella pena inflitta ad Amedeo Mancini, sentenza che è stata così commentata dal Comitato antirazzista 5 Luglio: "Emmanuel Chidi Nnamdi fu ucciso, in modo preterintenzionale, da Amedeo Mancini, e ad innescare la dinamica degli eventi fu un atto di razzismo; Emmanuel è stato, dunque, vittima della violenza razzista. Questa sentenza chiarisce che non vi fu alcuna ‘legittima difesa’ da parte dell’omicida; e toglie ogni legittimità ad un anno di minimizzazione dell’accaduto e di denigrazione della vittima, la cui esistenza è stata brutalmente stroncata, proprio quando egli pensava di poter finalmente, con la sua compagna, ricominciare a vivere e progettare un futuro, dopo anni di paure e di violenze".