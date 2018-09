Continuano le super offerte di Amazon per il Back to School, l'evento iniziato lo scorso 3 settembre e in programma fino al 16 settembre sulla piattaforma di e-commerce, durante il quale approfittare delle imperdibili promozioni sul materiale scolastico e non solo. Dal 10 settembre è partita la seconda settimana di super sconti, che saranno attivi fino al 16 settembre, con alcune offerte che saranno prolungate addirittura fino ad ottobre.

Sconti fino al 72%: le 9 migliori offerte della settimana

Ecco di seguito una selezione delle 9 imperdibili offerte di questa settimana, che coinvolgono tantissime categorie merceologiche e vanno dal 72% di sconto fino al 30%:

Come funziona il Back to School di Amazon

Il Back to School è l'evento che Amazon dedica a sconti e promozioni sul materiale scolastico in vista dell'inizio della scuola, per acquistare tutto ciò che serve a studenti grandi e piccoli per tornare tra i banchi. Grazie alla banca dati concessa da Associazione Italiana Editori, Amazon permette di trovare la tua classe, vedere la lista dei libri adottati e acquistarli. Non c'è il ritiro presso un punto vendita ma, con un solo click, li riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

Non solo materiale per la scuola, però. Il sito di e-commerce più famoso del mondo ha, infatti, coinvolto tantissime categorie merceologiche nelle offerte dedicate al Back to School, aggiornate di settimana in settimana. Quelle elencate fanno parte di una selezione dei migliori sconti di questa settimana, ma ci sono tantissime altre offerte nella pagina dedicata all'evento: tra queste, prodotti di Informatica, Telefonia, Sport e tempo libero, Domotica, Casa e Cucina, Prima Infanzia e tanto altro!