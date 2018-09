Dal 3 settembre Amazon ha dato il via al Back to School, un evento che durerà fino al 14 settembre dove potrete trovare tantissimi sconti su tutto il materiale scolastico e non solo.

Come funziona il Back to School su Amazon

Il Back to School non è altro che una sezione di Amazon interamente dedicata al materiale scolastico, che rende molto più semplice acquistare tutto il necessario per il ritorno a scuola. Grazie alla banca dati concessa da Associazione Italiana Editori, Amazon permette di trovare la tua classe, vedere la lista dei libri adottati e acquistarli. Non c'è il ritiro presso un punto vendita ma, con un solo click, li riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

Durante l'evento Back to School, Amazon regala 10€ sull'acquisto dei libri scolastici per un importo totale minimo di 60€, da spendere per acquistare determinati prodotti.

Per acquistare i libri scolastici su Amazon e avere i 10 euro in regalo, basta andare sulla pagina dedicata al Back to School di Amazon e cliccare su "10€ in regalo con una spesa di 60€ sui libri scolastici", che vi re-indirizzerà al sito adozioniscolastiche.it. Qui si potranno selezionare la regione, la provincia e il comune, la scuola e la classe di interesse. Raggiunto l'importo minimo di 60 €, Amazon vi invierà il buono di 10 euro nello stesso momento in cui farà partire la spedizione.

Un aspetto interessante di questa promozione è la restituzione, fino al 15 ottobre, dei testi scolastici comprati entro il 15 settembre 2018. Il diritto di recesso è possibile esercitarlo solo se i libri sono stati venduti e spediti da Amazon.it.

Back to School su Amazon: le offerte migliori

Per usufruire delle strepitose offerte per studenti e non solo, vi basterà visitare la pagina Back to School su Amazon, il negozio dedicato al ritorno a scuola. Qui, oltre alla promozione sui libri scolastici, potrete trovare tantissime offerte su tutto il materiale scolastico che vi occorre: astucci, libri, diari, pennarelli e tanto altro. Potrete inoltre trovare tante offerte del giorno che riguardano la moda per la scuola, l'ufficio, la casa, l'informatica e non solo, tanti prodotti da acquistare scontati, in modo facile e veloce.

Vediamo assieme le migliori offerte in aggiornamento:

Trovate uno sconto fino al 50% su Abbigliamento Brums e Chicco per bambini e ragazzi ma anche offerte con uno sconto fino al 50% su scarpe Naturino e Falcotto per bambini.

Potete trovare, inoltre, sconti fino al 50% per i prodotti di cancelleria, fino al 47% per zaini Eastpak e Kipling e sconti fino al 30% su astucci e tracolle.

Invece, se siete in cerca di prodotti di informatica, potete trovare sconti fino al 30% su pc, notebook e smartphone.

Scopri tutte le offerte Back to School!