Continua il Back to school di Amazon, l'evento iniziato il 3 settembre, con tante nuove offerte. Da Lunedì 10 Settembre, il colosso della vendita al dettaglio online ha dato il via alla seconda, e ultima, settimana di super sconti procrastinando alcune date di scadenza addirittura al 14 Ottobre 2018. Tantissime sono le offerte confermate e aggiornate, tra quelle che erano già online, ma Amazon ha dato anche largo spazio alle nuove offerte lanciate in esclusiva.

Scopriamo insieme le migliori offerte di questa settimana, con le rispettive scadenze:

10 € in regalo sui libri scolastici: riconfermati i 10 € in regalo su un importo minimo di 60 €, fino al 15 Settembre.

-72% sulla piastra Pearl Remington con rivestimento in ceramica (fino al 16 settembre alle ore 23.59): una delle piastre migliori prodotte dalla Remington con display digitale per regolare la temperatura e la funzione Turbo Boost per raggiungere in pochissimo tempo la temperatura massima.

Fino al -60% su cuffie, speaker e walkman Sony (fino al 16 settembre alle ore 23.45): la migliore selezione di cuffie, speaker e walkman della Sony ad un prezzo speciale per pochissimi giorni.

Fino al -58% su stampanti HP (fino al 16 Settembre alle ore 23:59): una buona scelta di stampanti prodotte da HP con 3 o 4 mesi di prova gratuita per alcune di esse.

Fino al -40% sulla valigeria Eastpak(fino al 16 Settembre alle ore 23:59): forti sconti su tutta la valigeria Eastpak, soprattutto su zaini e astucci per la scuola.

-28% su Seggiolino auto Bébé-Confort per bambini da 3 a 12 anni (fino al 15 Settembre alle ore 23:59): il seggiolino auto Bébé -Confort è uno dei più sicuri grazie alla tecnologia brevettata Airprotect che va a ridurre tutte le forze d'impatto intorno alla testa del bimbo.

-25% su Huawei Matebook D con processore Intel Core i5 (fino al 19 Settembre alle ore 23:59): uno degli ultimi arrivi in casa Huawei con uno schermo 14″, un sistema audio Dolby Atmos e solo 1.45 kg di peso! Un acquisto sicuro se state cercando un portatile!

-25% su Imetec Bellissima per onde in ceramica e tormalina (fino al 16 Settembre alle ore 23:59): ecco la piastra ideale per fare le onde morbide o strette grazie alle piastre ondulate con rivestimento in ceramica e tormalina.

–25% sulla sezione Libri per Ragazzi (fino al 14 Ottobre): classici della narrativa per ragazzi e ultime uscite tutte al 25% di sconto.

Insomma, materiale scolastico ma non solo. Oltre all’utilizzo della banca dati dell’Associazione Italiana Editori, che permette agli utenti di finalizzare in pochissimi click l’acquisto di sterminate liste di libri scolastici adottati per l’anno corrente, Amazon ha coinvolto tantissime altre categorie merceologiche nelle offerte dedicate all’evento Back to School. È il caso di dire che ce n’è per tutti i gusti, e necessità!