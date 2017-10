"6 anni libera", con questo breve e conciso tweet, pubblicato martedì sul suo profilo, Amanda Knox ha voluto celebrare l'anniversario della sua scarcerazione disposta dai giudici italiani dopo la sua assoluzione nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher. Proprio sei anni fa, infatti, la ex studentessa americana all'epoca veniva assolta nel processo di secondo grado dai giudici del Tribunale di Perugia insieme al suo fidanzato di allora, Raffaele Sollecito, dopo una precedente condanna in primo grado che le era costata quattro anni in un cella di un carcere italiano.

Una sentenza che, nonostante la condanna per diffamazione di un agente, permise alla ragazza comunque di ritornare in patria da dove poi non è mai più tornata in Italia. Nonostante la Cassazione successivamente abbia annullato quella decisione dei giudici con rinvio di nuovo in Appello, infatti, Amanda Knox restò negli Stati Uniti in attesa del nuovo processo che la vide condannata di nuovo e poi ancora assolta in Cassazione , questa volta definitivamente e senza rinvio.

A quasi dieci anni dalla morte di Meredith, Amanda, riconosciuta dalla legge estranea ai fatti, si è rifatta una vita in patria scrivendo un libro e raccontando la sua storia in documentari ma anche in diverse apparizioni televisive. "Tornerò a Perugia. Mi fa paura ma devo chiudere il cerchio", ha riferito in una recente intervista, assicurando: "La mia ultima memoria di quel luogo non può essere quella di me trascinata fuori da un tribunale fra i flash accecanti dei paparazzi. La mia ultima memoria di Perugia sarà, deve essere, diversa".