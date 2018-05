Intervento speciale nel pomeriggio di martedì a Torino. A causa di un grosso alveare che si era formato sotto la finestra di un vecchio palazzone in via Druento, non lontano dall'Allianz Stadium, è stato necessario l'intervento di un esperto apicoltore. Del resto l'alveare pesava oltre 5 chilogrammi e conteneva oltre 50mila api. Come racconta La Stampa, però, nessuno stupore per l'esperto, chiamato dall’associazione Agripiemonte, di cui è socio, per la delicata operazione, dopo la segnalazione dell'alveare sulla parete del mattatoio G.f.a. "Pensate che ce ne sono di molto più grandi", ha spiegato infatti l'uomo al quotidiano.

"La parte più importante è trattarle con cura, in modo che sopravvivano tutte, sane e salve" ha assicurato l'uomo che da quando è in pensione si è dedicato anima e copro all'attività. Con le dovute precauzioni, l'esperto quindi ha aspirato le api con un aspirapolvere artigianale da lui stesso creato in modo da trasferirle in un’arnia. Ora le api, dopo una quarantena durante la quale subivano un trattamento per eliminare eventuali malattie, finiranno nell'apiario dell'uomo.