Un bambino tedesco di otto anni è deceduto precipitando per oltre 200 metri da un sentiero in montagna. La tragedia è avvenuta nei pressi dei Laghi di Campolago nell'area di Maranza in Alto Adige. Il piccolo si trovava in vacanza in Valle Altafossa con i genitori e i due fratelli, coi quali era impegnato in un’escursione verso il Monte Cuzzo. Stava percorrendo la strada che dalla stazione a monte di una funivia a quota 2400 conduce ai laghi considerato dalle guide di media difficoltà. Il piccolo avrebbe messo un piede in fallo in un punto molto esposto del sentiero, cadendo nel vuoto davanti agli occhi dei parenti. La situazione è apparsa subito assai complicata, visto che dal luogo dell'incidente era praticamente impossibile raggiungere il punto dove il ragazzino era caduto. Il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi, arrivati sul posto con alcune squadre e con l'elicottero Pelikan 2, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e trasportata a valle con il velivolo. I familiari, in evidente stato di choc per l'accaduto, sono stati assistiti dalla speciale equipe che si occupa di gestire casi come questi.