Jörg Hofer, un alpinista di ventiquattro anni di Parcines, in Alto Adige, risulta disperso da oltre un mese in Georgia. A renderlo noto è l'Alpenverein Südtirol, associazione alpinistica della provincia di Bolzano, che ha fatto proprio l'appello della famiglia Hofer di diffondere la ricerca sui social media. Da quanto ricostruito, il giovane alpinista era partito il 28 agosto scorso per Kutiasi in Georgia e di lui non si hanno più notizie dal primo settembre, giorno in cui ha inviato un messaggio ai genitori da Mazeri, nella regione della Svanezia. In quel messaggio il ventiquattrenne altoatesino scriveva che il giorno successivo sarebbe salito con tre alpinisti russi sul monte Ushba.

Non si trovava sul volo che avrebbe dovuto riportarlo in Italia – Nel post su Facebook si legge che teoricamente Hofer sarebbe dovuto rientrare in Italia il 28 settembre, giorno in cui aveva prenotato un volo. Ma su quell’aereo non è mai salito. Al momento, secondo quanto riferisce l'Alpenverein, risultano difficili le ricerche perché mancano indizi concreti sulla zona in cui avviare una ricerca coordinata. Il soccorso alpino dell'Alpenverein sta assistendo la famiglia di Hofer nelle ricerche ed è in contatto con le organizzazioni di soccorso georgiane.