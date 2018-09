Il 25 agosto scorso all’ospedale di Alessandria una neonata è morta subito dopo il parto. Da quanto emerso, la piccola era nata al termine di una gravidanza senza complicazioni e neppure durante il parto c’erano stati problemi. Il sospetto è che qualcosa possa essere accaduto proprio nell’ultima fase del parto, forse a causa di un problema con il cordone ombelicale in un momento in cui non è più possibile intervenire con un cesareo. La famiglia della neonata ha chiesto l’intervento dei carabinieri e la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina e aperto un fascicolo per omicidio colposo. E quattro medici dell’ospedale di Alessandria dopo la vicenda sono stati iscritti nel registro degli indagati. I medici che si trovavano in sala parto quel giorno sono un ginecologo, due ostetriche e un neonatologo. Il provvedimento nei loro confronti è un atto dovuto da parte della procura, a tutela degli stessi professionisti che così hanno potuto nominare i loro consulenti per assistere all’autopsia sul corpo della piccola. Autopsia che è stata eseguita ma serviranno settimane per avere i risultati dell'esame. “Si tratta di una tragedia che ha colpito la famiglia e gli operatori, che hanno seguito il parto effettuando tutte le procedure previste con tempestività e professionalità”, è quanto intanto spiegano dall’ospedale che afferma che è stata avviata una indagine d’ufficio da parte degli organi competenti.

Pochi giorni dopo morto un altro bambino – Quello del 25 agosto non è l’unico episodio tragico registrato nelle ultime settimane all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Dopo quel primo terribile caso se n’è verificato un secondo: un altro neonato è morto immediatamente dopo il parto. In questo caso purtroppo si trattava di una gravidanza a rischio e il bambino aveva già manifestato importanti e gravi patologie.