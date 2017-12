La situazione metereologica nel Nord Italia si complica con il passare delle ore: la neve è già caduta abbondante in molte zone, anche a bassa quota, provocando anche pericolose lastre gelate sulle strade, ma a preoccupare il dipartimento della Protezione Civile son soprattutto due Regioni: Toscana e Liguria. Per le prossime ore, fino alla mezzanotte di lunedì 11 dicembre, è prevista un'allerta "rossa" per due i territori, il massimo grado d'allarme. Non solo su Toscana e Liguria si abbatteranno freddo e gelo, si prevedono inoltre forti temporali e raffiche di vento. Per la giornata di lunedì 11 dicembre, un nuovo avviso di criticità ha portato numerosi comuni toscani a decidere di tenere chiuse le scuole. Le aree dove l'allerta è maggiore sono la Lunigiana, dove nella giornata di oggi ha abbondantemente nevicato e dove le temperature sono scese sotto lo zero, le Alpi Apuane, la Garfagnana, la valle del Reno fino alla costa e alla Versilia, il Valdarno inferiore tra Lucca e Pistoia, il bacino dell'Ombrone Pistoiese e il Bisenzio pratese. Il rafforzamento dell'allerta è stato deciso dopo l'ultimo bollettino meteo che indica il probabile rinforzo dei venti e piogge diffuse.

Le scuole saranno chiuse in tutta la provincia di Lucca, ma anche in Lunigiana e nel comune di Massa. La chiusura è stata disposta anche a Prato, Vernio, Vaiano, Carmignano, Pistoia e in Versilia. In queste ore si stanno svolgendo riunioni con la protezione civile e molti comuni hanno già attivato i centri operativi comunali, che lavoreranno tutta la notte. Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da quei comuni interessati dall'allerta "rossa". Chiusura delle scuole per lunedì 11 dicembre anche per Livorno e Collesalvetti.

Per la giornata di lunedì è prevista allerta rossa anche in Liguria, in particolare sul Levante, e arancione per Genova dalle 8 alle 24. A differenza della Toscana, però, le scuole resteranno aperte nonostante l'allerta arancione. Rinviato a martedì alle 19 il posticipo del campionato a Marassi tra Genoa e Atalanta. I voli in partenza nella giornata di oggi hanno subito ritardi a causa delle condizioni di scarsa visibilità e si prospettano disagi anche per lunedì 11 dicembre.