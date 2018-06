Ha confessato una relazione sessuale con un ragazzo di 15 anni mentre era incinta. Per questo motivo la 27enne Katherine Ruth Harper, allenatrice di cheerleader, è stata condannata a sei anni da un giudice del Texas. La donna è stata arrestata nel marzo 2017 quando la polizia ha scoperto che la storia andava avanti almeno da un anno. Diversi erano stati gli incontri sessuali avvenuti nella casa della 27enne ad Harper a Fort Worth, e alcuni addirittura si sono verificati nella residenza dei genitori del ragazzo nel Trophy Club, in Texas. Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Denton, Harper si è dichiarata colpevole e la corte ha emesso una condanna da scontare in una prigione di stato. Al suo rilascio, la donna allenatore dovrà registrarsi come molestatore sessuale e sarà in libertà vigilata per altri dieci anni.

I vertici della scuola media John M. Tidwell hanno iniziato a manifestare i primi sospetti dopo la diffusione tra le aula della voce secondo la quale la Harper “scambiava foto e video di sé nuda” con il ragazzo minorenne. Lo studente è stato poi interrogato e, a quanto riferito, è scoppiato in lacrime, confessando tutto. Il 15enne ha raccontato di essere stato “ricoperto di l'alcol” prima di spogliarsi insieme nella sua casa nel Trophy Club, secondo Fox4 DFW. "Non sapevo cosa fare, le mi ha detto di ‘metterlo dentro' e l'ho fatto", ha riferito il ragazzo. La polizia ha perquisito il telefono del ragazzo scoprendo 76 comunicazioni improprie con Harper. La donna è sposata ed è rimasta incinta durante il periodo incriminato. Secondo i dati del tribunale, non è ancora chiaro chi abbia generato il bambino. La 27enne è attualmente incinta di 8 mesi. La sua condanna comincerà dopo il parto.