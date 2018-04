Una donna di 36 anni è morta la scorsa notte all’ospedale di Voltri per meningite batterica. Era arrivata con febbre molto alta al Pronto soccorso de nosocomio genovese nel pomeriggio di ieri, 15 aprile. I medici avevano subito diagnosticato la meningite ed era stato disposto il trasferimento all'ospedale San Martino. Ma il peggioramento delle condizioni della 36enne, residente a Masone, aveva reso necessario un ricovero immediato nel reparto Rianimazione dell’ospedale del ponente. Nonostante i tentativi di stabilizzare le sue condizioni, però, in nottata il suo cuore si è purtroppo fermato. Il decesso sarebbe stato quindi provocato da un arresto respiratorio che ne ha causato la morte.

Avviata profilassi – Regione Liguria e Asl hanno subito attivato le procedure previste in questi casi, stabilendo la profilassi per tutte le persone entrate in contatto con la donna. Ancora non è chiara, vista il rapido degenerare della situazione, se si tratti di infezione da meningococco: i sanitari sono in attesa dei risultati delle analisi, anche per approfondire il quadro clinico della donna. Gli esami dovranno stabilire se di origine meningococcica.

I casi precedenti in Liguria – Si tratterebbe del terzo caso di decesso causato da meningite in Liguria. Lo scorso 1° febbraio un 50enne era morto sempre all’ospedale San Martino per uno choc settico. Gli accertamenti medici effettuati dopo la sua morte, avevano permesso di scoprire che quell’infezione era provocata dal batterio della meningite. Il 18 gennaio ha invece perso la vita un bimbo di 5 anni per un episodio di meningite fulminante: arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie, il piccolo è stato immediatamente ricoverato in rianimazione per sospetta sepsi batterica. Le sue condizioni sono precipitate e il bambino è deceduto.