Aria irrespirabile e urticante per gli occhi è stata segnalata nella giornata di lunedì ai vigili del fuoco da numerosi cittadini che vivono o si trovavano a passare nella zona di via Amendola a Bari. Il fenomeno ha interessato in particolare un'area compresa tra via Fanelli, all'altezza delle casermette militari, l'Ospedale Giovanni XXIII e la Mater Dei. Almeno due cittadini sono stati costretti a rivolgersi ai sanitari del pronto soccorso lamentando fastidi agli occhi di modesta entità. Sono scattati quindi i controlli. In via Fanelli a Bari è intervenuta la squadra dell'Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei vigili del fuoco per cercare l'origine del disagio ai cittadini e poi gli stessi vigili del fuoco hanno fatto una segnalazione all'Arpa Puglia che ha inviato sul posto i propri esperti.

Episodio collegato alla caduta accidentale di un candelotto lacrimogeno – Da quanto emerso, per il momento è stato escluso che il fenomeno possa essere dipeso da incendi e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente tranquillizzano: non esiste alcuna nube tossica. Si presume invece, secondo fonti dei vigili del fuoco, che l'episodio possa essere collegato alla caduta accidentale all'interno del sesto polo logistico dei Carabinieri di un candelotto lacrimogeno. L’allarme appare dunque rientrato.