Per il suo compleanno aveva invitato un decina di amici in un locale della zona per stare un po' insieme ma con grande rammarico nessuno si è presentato all'appuntamento lasciandolo solo dopo averlo avvisato all'ultimo momento. Una brutta esperienza per il 14enne statunitense Diego Hernandez, di Helotes, nello stato del Texas che ha postato anche sui social una foto di lui nel locale semivuoto durante la settimana. Una immagine che aveva dispiaciuto anche la sorella che è subito accorsa in suo aiuto.

Sempre attraverso i social, infatti, la ragazza ha contattato la locale squadra di football americano a cui il ragazzo tiene chiedendo di aiutarla nel rincuorare il fratello. "È un grande appassionato di football e della vostra squadra e so che gli piacerebbe se qualcuno della squadra potesse pranzare con lui, renderebbe il suo compleanno indimenticabile", ha scritto la ragazza, anche lei giocatrice nel gruppo femminile junior. Nemmeno lei però si aspettava che la società organizzasse per Diego una vera e propria festa a sorpresa con la presenza di tutti i giocatori. Tutto questo in 24 ore.

Qualcuno del team ha persino procurato a Diego una torta presentandosi con la famiglia. Ben presto quello che era iniziato come un evento per circa 30 persone si è presto esteso ben oltre. All'appuntamento infatti si sono presentati anche gli amici della sorella, i membri di altre squadre sportive della zona e ovviamente gli amici di Diego per scusarsi di quanto era accaduto il giorno prima.