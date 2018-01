"Mia figlia è tornata a casa dalla scuola materna e ha iniziato a parlare di questo willies che faceva la pipì dal pisellino, così mi sono chiesta da dove diavolo l'avesse sentito. Solo così ho scoperto che all'asilo c'era un bambolotto coi i genitali con cui bambini e bambine giocavano tranquillamente". È la denuncia presentata da una mamma britannica, Ziba Khan, contro l'asilo frequentato dalla figlioletta di 4 anni alla Forest Lodge School di Leicester, in Inghilterra. La donna ha spiegato di essere rimasta indignata dopo aver scoperto che la sua bambina era stata autorizzata dalle maestre a giocare con bambolotti con genitali maschili e per questo ha deciso di ritirare la piccola dalla scuola.

"Dalla scuola mi hanno detto che era solo un giocattolo che avevano sin dalla fase iniziale della fondazione della scuola, ma come genitore ero del tutto ignara della sua esistenza e non riesco a vedere alcun valore educativo per un bambino di quattro anni che ne abbia uno" ha sottolineato la donna, spiegando: "Mi è stato tolto il diritto di genitore di parlare e discutere questo genere di cose con lei". "Vorrei sottolineare che non sono contraria all'educazione sessuale a scuola per i bimbi ma comunque, come suo genitore, ho programmato di spiegarle ed educarla su questo genere di cose a un'età che ritengo più appropriata di quella che ha adesso", ha concluso la donna