Si dice che ogni promessa è un debito. Per Matt Grodsky è sicuramente vero: l'uomo infatti ha sposato Laura, una sua coetanea di 22 anni alla quale aveva giurato, quando entrambi facevano l'asilo, che l'avrebbe portata all'altare: "Laura e io ci siamo incontrati all'asilo – racconta il giovane affidando foto e post al gruppo Instagram "thewaywemet" -, uno dei miei primi ricordi è che avevo 3 anni e stavo in piedi di fronte alla mia classe…". Quel giorno Matt fece una promessa e dichiarò davanti a tutti che un giorno avrebbe sposato la sua compagna di asilo preferita: "Da bambina, Laura mi ha insegnato come cavalcare le altalene, le colline ondulate e la "giusta via" per mangiare correttamente il formaggio a pasta filata, abbiamo bei ricordi di quando giocavamo a nascondino, ci rincorrevamo a vicenda nel campo da gioco…".

Il ragazzo era affezionatissimo a Laura da bambina, "e ancora oggi sono innamorato di lei", scrive Matt. I due si sono persi di vista frequentando le scuole elementari, spiega, e per 7 anni le cartoline di Natale delle rispettive famiglie sono state l'unico "modo" per vedersi. Fino al liceo quando si sono ritrovati grazie a un amico comune. Poche settimane dopo essersi finalmente rivisti Matt e Laura si sono fidanzati. "Abbiamo continuato a frequentare tutta la scuola superiore, anche se siamo andati in scuole diverse. Poi il college, con una lunga distanza da percorrere per potersi vedeer. Fino al 23 maggio 2015, conclude Matt, «quando ho deciso di rimanere fedele al mio impegno preso all'asilo e rendere Laura mia moglie. Le ho proposto di sposarmi nel luogo in cui tutto è iniziato… nella classe del nostro asilo".