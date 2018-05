Alex Villarboito, il lavoratore e sindacalista della Sacal di Carisio (Torino) licenziato il 2 maggio per aver raccontato ai giornali delle carenti condizioni di sicurezza all'interno dello stabilimento, potrà tornare al lavoro. L'azienda ha raggiunto un accordo con la Fiom Cgil, che aveva definito "gravissimo" il provvedimento disciplinare. La società si impegnerà a garantire elevati standard di sicurezza negli ambienti di lavoro e in cambio il sindacato dei metalmeccanici rinuncerà alla vertenza. "Sacal ribadisce il massimo impegno e di aver fatto e di continuare a fare corposi investimenti per garantire la sicurezza in azienda", spiega il sindacato in una nota affermando che, per parte sua, è pronto a "riconoscere tale impegno ritenendo che il miglioramento della sicurezza sia tema di confronto continuo".

Villarboito è il responsabile dei lavoratori per la sicurezza nell'azienda metallurgica vercellese: aveva riferito ad alcuni quotidiani locali di come le condizioni di sicurezza in fabbrica non fossero adeguate, indicendo anche uno sciopero per chiedere alla Sacal di intervenire in modo più efficace su questo aspetto. Il 2 maggio, proprio all'indomani della Festa dei lavoratori, quest'anno dedicata alla sicurezza visto l'altissimo numero di incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro, era giunta la notizia del licenziamento di Villarboito, delegato sindacale della Cgil. Con l'accordo raggiunto il lavoratore potrà fare ritorno in fabbrica, senza perdere lo stipendio, già da lunedì. "Grande giorno oggi, la lotta paga, la Sacal ha ritirato il licenziamento di Alex Villarboito. Grazie a tutti per l'impegno e la solidarietà dimostrata in questi giorni, questa vittoria è di tutta la Fiom, di tutta la Cgil, il nostro impegno sulla sicurezza continua”, ha commentato, con un post su Facebook, Ivan Terranova responsabile della Fiom Cgil Vercelli Valsesia.